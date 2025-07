miss palio ecco tutte le aspiranti reginette

Quest’anno Miss Palio si trasforma in una vera serata spettacolo che sarĂ ospitata al Mediceo promossa dalla Pro Loco Querceta. Sono le novitĂ della 23° edizione che si terrĂ martedì 29 dalle 21 segnando un innovativo cambio di rotta. Alla Croce Bianca sono state presentate ufficialmente le 16 aspiranti reginette che concorreranno per prendere in consegna corona e scettro della miss uscente Martina Fabbiani del Ponte. Per la Madonnina Giada Andrea Cinquini e Angela Improta; Quercia: Mariavittoria Mora e Virginia Sancredi; Leon d’Oro: Maeva Polleschi e Nicole Leonardi; Ranocchio: Sofia Biagi e Rebecca Biagi; Cervia: Celeste Lari e Valentina Marrai; Pozzo: Enola Bresciani e Tosca Tartarini; Lucertola: Aurora Tomeo e Anita Jodi Milani; Ponte: Giulia Aliboni e Cristel Paolini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

