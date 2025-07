Bertelli, querelle sulla musica . La questione decibel ancora divide.

La questione ormai è annosa e di lana caprina. Offerta turistica completa o sussurrata villeggiatura? Ha fatto clamore l’intervento di Massimo Gramellini che ha portato alla ribalta della cronaca nazionale la lamentela di "una residente" per "una villa comunale situata in mezzo alle case adibita a sede di concerti". Nel fondo del giornalista si fa riferimento al fastidio per la musica "tra prove pomeridiane e spettacoli serali si sta perennemente sotto il tallone di una colonna sonora di cui è impossibile abbassare il volume con effetti spiacevoli sull’umore di bambini, anziani, animali". Il riferimento è chiaramente al programma di concerti di Villa Bertelli che – in effetti – negli anni passati fu al centro di raccolte di firme e proteste dei vicini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

