L’autostrada dell’acqua Ecco l’opera | maxi benefici

Ben 6,7 milioni di euro, in parte finanziati dal Pnrr, per scongiurare ‘la grande sete’ nelle zone pedecollinari di Sesto. Dopo tre anni di lavori si è concluso, ed è stato presentato ieri nell’area della nuova centrale di pompaggio in zona polo scientifico universitario, il potenziamento dell’ acquedotto di Sesto Fiorentino che, di fatto, consentirà al Comune di essere autosufficiente dal punto di vista idrico. All’evento ‘inaugurale’ erano presenti il sindaco Falchi, la vicesindaco e assessore all’Ambiente Claudia Pecchioli e il presidente di Publiacqua Nicola Perini. Le opere realizzate porteranno a una serie di benefici concreti: il primo e più atteso è senza dubbio la garanzia della fornitura dell’acqua nelle zone alte del Comune (Colonnata, Quinto Alto e Querceto) spesso all’asciutto nei periodi estivi ma anche in caso di guasti sulla rete idrica della ‘pianura’. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’autostrada dell’acqua. Ecco l’opera: maxi benefici

In questa notizia si parla di: autostrada - acqua - ecco - opera

Lavori all'Autostrada dell'Acqua e rischio rubinetti a secco: le autobotti nella Piana Fiorentina - Saranno otto le autobotti presenti sul territorio della Provincia di Firenze. Autobotti a disposizione dei cittadini nelle ore dei lavori previsti dal 9 all’11 maggio prossimi e finalizzati al rinnovo e potenziamento dell’Autostrada dell’Acqua in centro di Firenze.

Lavori per l’Autostrada dell’acqua, giornata da bollino nero. Rubinetti a secco: ecco cosa fare - Prato, 10 maggio 2025 – Un piano straordinario per un intervento eccezionale. Prato si prepara ad affrontare la maxi-operazione di raddoppio dell’Autostrada dell’acqua.

'Autostrada dell'acqua', lavori e possibili disagi in dieci comuni - Snodo cruciale al cantiere per un tratto cittadino della 'Autostrada dell'Acqua' in centro di Firenze che ha preso il via nelle settimane scorse con la posa delle nuove condotte nel tratto tra viale Matteotti e Piazza Beccaria.

Un litro d’acqua costa 3,20 euro al litro, un panino più di 8 euro e la Coca Cola schizza a circa 8 euro al litro. Insomma, un pranzo in autostrada sta diventando un privilegio per pochi. Ti è mai capitato di pagare 3 euro per una bottiglia d'acqua? Scopri quant Vai su Facebook

L’autostrada dell’acqua. Ecco l’opera: maxi benefici; Cantieri per l'Autostrada dell'Acqua, rubinetti a secco per un weekend: ecco dove; Firenze, rubinetti a secco a causa dei lavori. Arrivano le autobotti: ecco dove e quando.

Lavori per l’Autostrada dell’acqua, giornata da bollino nero ... - Rubinetti a secco: ecco cosa fare È partito il maxi intervento di raddoppio delle condutture per la riduzione delle perdite: oggi ... Lo riporta lanazione.it

Autostrada Bergamo-Treviglio: ecco il progetto. Tracciato di 16 km, 5 ... - Tracciato di 16 km, 5 svincoli e connessioni con la viabilità esistente L’arteria partirà dal territorio di Dalmine e Stezzano per concludersi a ... Da ilgiorno.it