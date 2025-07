Portare a termine la riforma per la separazione delle carriere, svuotare le carceri, snellire i processi aumentando l’organico dei magistrati. L’agendina del ministro della giustizia Carlo Nordio darĂ prioritĂ a questi temi, come il Guardiasigilli ha annunciato ieri al "Caffè" della Versiliana, intervistato dal giornalista Stefano Zurlo. Innanzitutto la riforma: arriverĂ in Senato il 22 luglio, poi ci sarĂ una doppia lettura tra settembre e novembre e infine, forse, un referendum. "Personalmente spero si faccia – dice Nordio – perchĂ© è bene che su una materia così delicata e complessa si pronunci il popolo italiano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La promessa di Nordio: "Faremo la riforma e svuoteremo le carceri"