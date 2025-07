Fondi per l’ex mercato Centrodestra all’attacco

Lega e Fratelli d’Italia tornano all’attacco sulle modalità attraverso le quali il Comune ha provveduto all’assegnazione dei fondi dell’ex mercato coperto a cooperative e realtà del terzo settore. Gli esponenti del centrodestra avevano già criticato il fatto che ad aver ottenuto uno dei fondi fosse stata la Cooperativa Intrecci per la quale lavora l’assessore ai servizi sociali Jessica Zucconi. L’esponente della giunta ha chiarito di "non ricoprire alcun incarico nel consiglio di amministrazione della cooperativa. Altrimenti, non avrei potuto fare parte della giunta comunale. Questa vicenda nasce tre anni fa, prima che entrassi a lavorare per la cooperativa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fondi per l’ex mercato. Centrodestra all’attacco

In questa notizia si parla di: fondi - mercato - centrodestra - attacco

I grandi fondi cinesi prendono il largo da Wall Street. Ma per il mercato non è un problema - Joe Biden ne aveva fatto una battaglia, Donald Trump una questione personale. Questione di sicurezza nazionale, di salvaguardia dei propri asset tecnologici.

UANM CHE MERCATO DEL 10 LUGLIO 2025 - SEGUICI SUL CANALE 99 DEL DGT E SUL SITO WEB WWW.TVCAMPIFLEGREI.IT Vai su Facebook

Fondi per l’ex mercato. Centrodestra all’attacco; Centrodestra, scontro Fratelli d'Italia-Lega sulla sanità (ancora prima del vertice). Tosi: «Liste d'attesa e; «Spariti i fondi per le lagune». Erano previsti 70 milioni nel Pnrr per scavare le uscite a mare.

Fondi per l’ex mercato. Centrodestra all’attacco - Lega e Fratelli d’Italia tornano all’attacco sulle modalità attraverso le quali il Comune ha provveduto all’assegnazione dei fondi dell’ex ... Scrive lanazione.it

Centrodestra sotto attacco: così Letta cavalca le ingerenze straniere - Dal cablo Usa sui fondi russi ai report delle agenzie di rating, dai vertici Ue alla stampa estera: le elezioni italiane nell'occhio del ciclone. Come scrive ilgiornale.it