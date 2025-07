Il concerto d’estate si sposta al Valli Tiro con l’arco storico a Villa Levi

Questi gli appuntamenti di Restate, in cittĂ . A Villa Levi, dalle 20.30, la compagnia Arcieri della Luce offre dimostrazioni di tiro con l’arco storico (info: 3496336804, [email protected] ). Alle 21.30, per Un giro (non solo) di jazz - la rassegna di serate musicali all’interno degli orti di Santa Chiara allo Spazio Gerra – è in programma il concerto di Grupo Xodo de Exu con Rosa Emilia Dias (voce), Paolo Materazzo (fisarmonica) e Daniele Galletta (chitarra). Una serata a ritmo di Forrò, il genere musicale originario del nordest del Brasile. Romantico, sensuale e al contempo allegro, il Forrò è anche il ballo che anima le feste tradizionali del piĂą grande paese sudamericano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

