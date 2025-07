Sillaro, confronto con de Pascale.

Confronto sul futuro del Sillaro. Lunedì, alle 18.30 al municipio di Castel Guelfo al civico 10 di via Gramsci, si terrà un incontro pubblico della Regione, in collaborazione con il Nuovo Circondario Imolese, per presentare il piano degli interventi destinati alla riduzione del rischio idrogeologico lungo l’asta del fiume. Una criticità che, con gli eventi alluvionali del 2023 e 2024, ha creato grande preoccupazione in area guelfese. Nel corso dell’incontro verranno illustrate le strategie e le azioni che l’amministrazione regionale e gli enti competenti stanno mettendo in campo per garantire la sicurezza del territorio e la prevenzione del dissesto idrogeologico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

