E78 un nuovo cavalcavia Traffico deviato proteste

Nel cantiere per il raddoppio a quattro corsie del lotto 9 della statale 223 ’di Paganico’ (E78 Grosseto-Siena) Anas ha completato le operazioni di varo di un nuovo cavalcavia che sovrappassa la sede stradale. La struttura presenta tre campate per complessivi 84 metri di lunghezza. L’impalcato, in acciaio e calcestruzzo, è dotato di dispositivi antisismici. Le attività esterne alla carreggiata si sono svolte durante il giorno, mentre la campata centrale che sovrappassa l’attuale strada aperta al traffico, è stata varata la scorsa notte per contenere i disagi alla circolazione. La chiusura della carreggiata martedì alle 18 presso il bivio di Orgia ha provocato un’ondata di polemiche sui social a causa dei notevoli disagi alla circolazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

In questa notizia si parla di: cavalcavia - traffico - deviato - proteste

