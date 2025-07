Un gala per la nostra Torre | Ecco i big della lirica

Michele Placido, che per una notte veste i panni di san Francesco d’Assisi, incanta piazza dei Miracoli e gli oltre mille spettatori presenti che martedì sera, sul sagrato del Duomo, hanno potuto seguire gratuitamente (così come gratuita era l’apertura straordinaria serale dei musei di piazza dei Miracoli) l’anteprima nazionale di "Francesco", il recital dell’attore e regista, accompagnato dai cameristi del Maggio Musicale Fiorentino. Un progetto frutto di una co-produzione dell’Opera della Primaziale Pisana con Aida Studio Produzioni, che dall’autunno girerà i teatri italiani in occasione degli 800 anni dalla morte del santo patrono d’Italia, che si celebrano nel 2026. 🔗 Leggi su Lanazione.it

