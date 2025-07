La Notte + Rosa della riviera marchigiana

Visti i successi in termini di pubblico e di risalto mediatico ottenuti nelle due precedenti edizioni, nell’estate elpidiense torna La Notte + Rosa della Riviera Marchigiana. Il 1 e 2 agosto, la città si colorerà di ‘+ rosa’, come ha sempre tenuto a puntualizzare l’ideatore del format, Nevio Russo, e vi approderanno Aka 7Even (per l’anteprima del 1 agosto), mentre Gaia sarà la protagonista della serata clou del 2 agosto, cui seguirà un dj set di lusso con Nicola Pigini. Organizzato e prodotto da Futura Unisce, con il sostegno del Comune e il patrocinio di Regione, Provincia e Camera di commercio, l’evento ha la direzione artistica di Rossella Trentin. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Notte + Rosa della riviera marchigiana

C’è chi dice no: "Notte Rosa?. Errore fermarla" - "Sono mesi che moltissime persone lavorano per questo importante evento che sarà una grande vetrina per Pisa.

Pisa, sabato 10 maggio la festa per la promozione in A. Notte Rosa rinviata - Pisa, 8 maggio 2025 – La Notte Rosa della Musica, inizialmente prevista per sabato 10 maggio, è stata rinviata a sabato 21 giugno per evitare la concomitanza con i festeggiamenti del Pisa Sporting Club, promosso in Serie A.

“Pisa fa il Giro”: si accedono le piazze del centro con “La Notte Rosa della Musica” - Pisa, 7 maggio 2025 - Una serata di festa, musica e socialità . Sabato 10 maggio, dalle 19.30 alle 24, si accendono le piazze del centro cittadino con “La Notte Rosa della Musica”.

