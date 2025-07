Tagli a Villa Fiorita | Mai firmati accordi sui licenziamenti

"Non abbiamo mai firmato alcun accordo riguardante i licenziamenti e non abbiamo mai ricevuto alcuna informativa su un eventuale piano di ristrutturazione aziendale". Chiari e concisi i sindacalisti Massimo Cataldo, segretario territoriale politiche generali della sanità pubblica della Fp Cisl e di Nicoletta De Angelis della Fp Cgil responsabile sanità privata, in relazione alla notizia dei licenziamenti di alcuni dipendenti a Villa Fiorita, pubblicata su "La Nazione" di ieri in una intervista all’amministratore delegato Valter Giovannini. Quest’ultimo aveva parlato di "accordo sindacale", ma tiene a precisare che voleva significare "messa a conoscenza" della riorganizzazione del personale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

