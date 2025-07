Capri lo scippo al lord cambia la storia dell' isola | cos' è successo

Capri, il paradiso perduto. Una notte d’estate, una passeggiata in una delle strade più frequentate della splendida isola azzurra. Poi un urto, la confusione e una mano rapace che strattona e scippa. È bastato un attimo. Il colpo grosso è andato a segno a poca distanza dalla celeberrima Piazzetta, dove due criminali hanno rubato a Lord Ara Darzi un orologio di lusso, un Richard Mille da oltre 300mila euro. L’aggressione ha scosso profondamente residenti, turisti e quella parte del mondo che ancora guarda allo “scoglio”, com'è conosciuta l’isola, come un sacrario inviolabile. Non è più così. A rendere il fatto ancor più clamoroso è il profilo della vittima: ex sottosegretario nel governo laburista di Gordon Brown, membro della Camera dei Lord, figura chiave nella riforma del sistema sanitario britannico e pioniere della chirurgia robotica. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Capri, lo scippo al lord cambia la storia dell'isola: cos'è successo

In questa notizia si parla di: capri - lord - isola - scippo

Scippatori nel cuore elegante di Capri, rapinato un membro della Camera dei Lord d’Inghilterra - Un orologio del valore di oltre 200mila euro è stato rubato ieri sera a Capri. Vittima della rapina è Ara Darzi, membro della Camera dei Lord britannica, ex sottosegretario alla Sanità tra il 2007 e il 2009 nel governo laburista guidato da Gordon Brown, in questi giorni in vacanza sull’isola.

Capri, rapina choc: rubato orologio da 200mila euro a membro della Camera dei Lord britannica - Rapina choc nel cuore di Capri. Un orologio del valore di oltre 200mila euro è stato rubato ieri sera a Capri.

Lord scippato dell’orologio a Capri: è caccia ai due rapinatori - Tempo di lettura: < 1 minuto Scippo ai danni di un componente della Camera dei Lord del Regno Unito, il barone Ara Darzi del Partito laburista, a Capri: è successo ieri sera, verso le 22.

#Capri - Il video del barone #AraDarzi di #Denham vittima di uno scippo sull’isola. Al lord inglese portato via l'orologio da 200mila euro. I ladri fuggiti in motoscafo. Polizia e Carabinieri indagano per rintracciarli #Ladri #OrologioDiLusso #RichardMille #NanoT Vai su X

Iniziano a delinearsi alcuni particolari sulla rapina choc di Capri, dove ieri Ara Darzi, membro della Camera dei Lord britannica, ex sottosegretario alla Sanità tra il 2007 e il 2009 nel governo laburista guidato da Gordon Brown, in questi giorni in vacanza sull’is Vai su Facebook

Il Lord Ara Darzi: «A Capri ho conosciuto la criminalità di strada. L'orologio scippato il regalo del padre di un paziente cui ho salvato la vita»; Capri, scippo dell'orologio a un lord inglese: i ladri ripresi dalle telecamere, fuggiti in motoscafo dall'iso; Capri, video della rapina dell'orologio di lusso al lord inglese: pochi secondi per strapparglielo dal polso.

Lord scippato a Capri, vertice sicurezza "più agenti sull'isola" - A Capri vertice sulla sicurezza del territorio, convocato dal sindaco Paolo Falco nella sede del Comune con tutte le forze dell'ordine locali, dopo l'episodio dello scippo ai ... Riporta msn.com

Capri, lord inglese vittima di uno scippo da record: l'orologio rubato valeva 300mila euro - Tanto è bastato per far perdere a Capri il primato di isola esente da episodi criminali. Lo riporta ilmattino.it