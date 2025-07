Il fantino da sogno? Trionfa Andrea Coghe Premiato Cianchino

Alla fine ha vinto Andrea Coghe, detto Tempesta. Il fantino da sogno 2025 è proprio lui. Quello che ha convinto la giuria per il modo in cui ha indossato capi di abbigliamento sportivi ed eleganti, sfilando sul red carpet. Ad incoronarlo, in una bella serata in Fortezza che ha visto la partecipazione di quasi 300 persone, è stato Teo De Bonis che con la compagna Emanuela ha fortemente voluto la terza edizione della manifestazione che unisce spettacolo, mondo del Palio e sostegno ad una realtĂ preziosa del territorio quale è l’ Associazione "Le Bollicine". Fondata nel 1990 per promuovere attivitĂ sportive per persone con disabilitĂ , con particolare riferimento alla riabilitazione equestre e l’equitazione sportiva, con il tempo è cresciuta e ad oggi è un punto di riferimento per la costruzione del progetto di vita di queste persone grazie ad una miriade di progetti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

