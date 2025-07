Il futuro della Casa rossa Riflettori sull’autorecupero Road map di assemblee

Altro passo avanti per mettere a fuoco il futuro dell’ex Casa Rossa Occupata. In attesa degli sviluppi relativi al percorso partecipativo di ’ Montignoso condivisa ’, relativo al censimento di tutti i beni comuni sul territorio comunale per poi affidarli ad associazioni, culturali, sportive e del sociale che vorranno riqualificarli. Un nuovo incontro pubblico si è tenuto martedì sera in piazza Mino Maccari al Cinquale. Al centro del dibattito – suffragato dagli interventi di Laura Pommella dell’associazione A.R.I.A. Familiare e di Sabrina Tosi, docente all’Università di Parma e attivista di ’Un tetto sulla testa’ – l’apertura del tavolo sull’ autorecupero dei beni comuni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il futuro della Casa rossa. Riflettori sull’autorecupero. Road map di assemblee

