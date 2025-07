Taglio dei vitalizi respinto il ricorso di 800 ex deputati | Irragionevolmente penalizzante

Il Collegio d'appello della Camera, organo giurisdizionale interno assimilabile alla Cassazione di Montecitorio, ha respinto il ricorso presentato da circa 800 ex deputati contro il taglio dei. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Taglio dei vitalizi, respinto il ricorso di 800 ex deputati: «Irragionevolmente penalizzante»

Vitalizi: ricorso respinto a 800 ex deputati. Volti noti con taglio dell’assegno fino al 90% - Grande delusione per molti volti noti della politica e non solo. Tra coloro che lamentano i tagli ci sono Paolo Guzzanti e Ilona Staller, gli ex sindaci di Napoli Antonio Bassolino e Rosa Russo Iervolino, l'ex primo cittadino di Imperia, Claudio Scajola.

