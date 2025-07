Scale mobili fino a mezzanotte Meoni | Così si valorizza il centro

di Laura Lucente CORTONA Dal 20 luglio al 14 settembre le scale mobili dello Spirito Santo a Cortona resteranno in funzione ogni giorno fino a mezzanotte. L’estensione dell’orario, resa possibile grazie all’affidamento di un servizio di sorveglianza e monitoraggio a una societĂ esterna, mira a migliorare l’ accessibilitĂ al centro storico durante il periodo estivo, quando la presenza turistica è particolarmente significativa. La decisione dell’Amministrazione comunale risponde a una richiesta arrivata da piĂą parti, in particolare dalle attivitĂ commerciali del centro. "Una delle criticitĂ dell’accessibilitĂ era rappresentata proprio dalla chiusura serale delle scale mobili – ha dichiarato il sindaco Luciano Meoni – con questo affidamento proviamo a dare una risposta funzionale alla stagione in corso". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scale mobili fino a mezzanotte. Meoni: "Così si valorizza il centro"

