Valeria Solarino | La felicità è difficile va conquistata

Due donne presenti sul palcoscenico: una ‘rievocata’ e l’altra che le dà voce. Questa sera alle 21, nel Cortile del Melograno a Modena, prosegue l’estate de ‘l’Altro Suono’ festival con l’attrice Valeria Solarino impegnata in uno spettacolo dedicato alla lettura di alcuni passi da ‘ Il sesso inutile ’ di Oriana Fallaci, nell’adattamento di Riccardo Ventrella, e accompagnata dai musicisti Maurizio Camardi (sassofoni, duduk, elettronica) e Francesco Ganassin (clarinetti, ocarina). Il coordinamento artistico e l’ideazione dello spettacolo sono a cura di Elena Marazzita. Valeria Solarino, come è strutturato lo spettacolo? "E’ una lettura musicale, a tratti prevale la voce, altre volte la musica, oppure si combinano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Valeria Solarino : "La felicità è difficile, va conquistata"

Chi è Valeria Solarino, nuova madrina del Taormina Film Festival - Una figura di spicco del cinema italiano, affascinante e talentosa. Valeria Solarino è la madrina della 71esima edizione del Taormina Film Festival che, come ogni anno, si svolge nella splendida cittadina siciliana per celebrare le eccellenze del grande schermo.

Valeria Solarino a Taormina: «Un onore essere madrina di un festival al femminile» - (askanews) – «È sempre una grande emozione arrivare a un festival e quest’anno ancora di più, essendo la madrina, sono felice e onorata.

Valeria Solarino: «Se la politica ti dice di andare al mare invece che votare, allora c’è un problema serio. L’amore? Funziona solo se siamo interi, non metà di nessuno» - Per l'attrice essere madrina del Taormina Film Festival è un modo per affrontare tematiche importanti: il cinema che deve tornare al centro, il referendum come strumento da difendere, la parità ancora lontana, l’amore come scelta libera, il tennis e «l’odio che in fondo è amore, perché ti definisce»

