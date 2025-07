polo fermi senza timone la denuncia dei genitori

Ancora un attacco frontale al Polo scolastico superiore Fermi-Giorgi, arriva dal non meglio identificato comitato genitori. “La scuola piĂą grande della Toscana, con i suoi oltre 2700 studenti lucchesi. Un colosso, almeno nei numeri. Nei fatti, una nave senza timone – è l’agguerrito incipit –. Con assoluta probabilitĂ , l’istituto si appresta a cambiare per la terza volta dirigente scolastico. E viene da chiedersi: è davvero così difficile trovare una guida competente o forse il problema è un altro? Pare che l’aria lì dentro sia talmente rarefatta che nessuno riesce a resistere per piĂą di una stagione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

