Cultura e inclusione | Echo aiuta i giovani

È nata l'associazione Echo aps, risultato di un'azione di X Factory, il progetto finanziato da Anci e nato per rispondere alla necessità di intercettare, agganciare e riattivare i giovani dai 14 ai 35 anni che non studiano, non frequentano corsi di formazione e non lavorano. L'associazione diventa così non solo l'ultima nata fra le legnanesi, essendo stata costituita martedì 14 luglio, ma anche la più verde d'età poiché formata da un gruppo di ventenni e trentenni che appartengono ai bibliogiovani. L'associazione è frutto di un percorso iniziato quando i giovani, dallo scorso aprile, sono stati accompagnati in un percorso teorico e pratico di quattro incontri che ha rappresentato un laboratorio motivazionale e ha dato loro la possibilità di confrontarsi con realtà già operanti sul territorio dell'Altomilanese, fornendo un kit teorico-pratico sugli aspetti giuridici, economici e organizzativi connessi alla creazione di un'associazione.

