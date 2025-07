Cresce la medicina nucleare In arrivo un medico e la Pet-Tc

Un’importante trasformazione è in corso nel reparto di Medicina nucleare dell’ ospedale di Lucca, grazie a un intervento di riqualificazione tecnologica e strutturale promosso dall’ Azienda Usl Toscana nord ovest. Il progetto, parte di un piĂą ampio piano di potenziamento dei servizi sanitari sul territorio, mira a elevare gli standard diagnostici e assistenziali attraverso l’introduzione di nuove apparecchiature all’avanguardia. Al San Luca è previsto l’arrivo di un nuovo medico nucleare entro il mese di ottobre, oltre all’installazione di una moderna Pet-Tc digitale analoga a quella prevista anche in un altro ospedale dell’Asl, a Livorno. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cresce la medicina nucleare . In arrivo un medico e la “Pet-Tc“

In questa notizia si parla di: nucleare - medicina - arrivo - medico

Medicina Nucleare, Modena protagonista al Corso Nazionale AIMN con il Dottor Stefano Panareo - L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Modena sarà rappresentata ai massimi livelli al Corso Nazionale AIMN 2025, prestigioso appuntamento scientifico della Associazione Italiana di Medicina Nucleare, in programma dal 22 al 24 maggio a Baveno (Verbania).

La Medicina nucleare nel cuore di Napoli: focus al NapHub con Marco Spadafora - Si è tenuto stamattina a Napoli, presso NapHub Spazio Eventi di  Viale Gramsci,  il corso di aggiornamento dal titolo “La Medicina Nucleare nel cuore di Napoli”, con il patrocinio dell’ASL Napoli 1, dell’Ospedale del Mare, dell’Associazione Italiana di Medicina Nucleare (AIMN) e della Federazione Geriatrica.

Villa Sofia, al via la ristrutturazione della Medicina Nucleare: nuove tecnologie per diagnosi precoci - Continua l’attività di potenziamento dell'offerta sanitaria territoriale intrapresa dalla direzione generale dell’azienda Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello, che ha disposto l’avvio di un intervento di ristrutturazione e rifunzionalizzazione dei locali dell’unità operativa complessa di.

Un nuovo medico entro ottobre e un moderno macchinario per rinnovare la Medicina nucleare del San Luca; Al servizio dell'Oncologia (e non solo). La Medicina nucleare ha un nuovo direttore; Ospedale Parini: 2 giovani medici specializzati per la Medicina Nucleare di Aosta.

Un nuovo medico entro ottobre e un moderno macchinario per rinnovare la Medicina nucleare del San Luca - Diagnostica più rapida e precisa, ridotta esposizione alle radiazioni e investimenti per 3 milioni di euro Un’importante trasformazione è in corso nel reparto di Medicina nucleare dell’ospedale di Luc ... Da luccaindiretta.it

Medicina nucleare, al San Luca in arrivo una nuova Pet digitale per diagnosi ad altissima precisione - La novità rientra in un piano dell'Asl Toscana nord ovest per potenziare la qualità degli strumenti a disposizione in ambito oncologico e non solo ... Lo riporta luccaindiretta.it