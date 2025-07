"In questo momento voglio solo ringraziare i nostri clienti". Chiude un pezzo di storia di Scandicci. Da sabato il forno Chiarugi ha abbassato la saracinesca; ieri pomeriggio l’ultimo saluto alle persone che in questi anni hanno avuto il negozio e la famiglia Chiarugi come punto di riferimento nella spesa quotidiana. Il forno è uno degli esercizi storici di Scandicci. Aperto nel 1959 da Renato Chiarugi prima come solo laboratorio di panificazione, poco tempo dopo anche come fornaio. "Insieme a mio nonno – racconta Andrea, terza generazione dei Chiarugi a lavorare all’impresa di famiglia – presto arrivò anche mia nonna Mirena, che stava al pubblico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’emorragia delle attività. Addio allo storico forno: "Chiudiamo dopo 66 anni"