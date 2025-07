LIVE Atletica Europei U23 2025 in DIRETTA | prima giornata con Sito Bertelli e Tardioli

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE scritta della prima giornata degli Europei Under 23 di atletica 2025. La cittĂ norvegese di Bergen ospita la rassegna continentale dedicata agli atleti nati tra il 2003 e il 2005. L'ultima edizione del 2023 si è svolta a Espoo, Finlandia. Da giovedì 17 a domenica 20 luglio, nell'impianto Fana Stadion di Bergen si disputeranno ben 44 gare, 89 gli azzurri convocati, di cui 50 all'opera giĂ nella giornata d'apertura. Nella mattinata odierna, si svolgeranno le qualificazioni di varie discipline, quali i 100 metri, che vedranno all'opera diversi italiani, tra cui Gaya Bertello e Junior Tardioli, interessante promessa della breve distanza.

