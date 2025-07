Presidio a Camp Darby | No a guerre e riarmo Ue Pace deve partire da noi

"Il 19 luglio sarà una giornata per affermare obiettivi e valori opposti a quelli di chi vive di guerra. La guerra parte da qui. La pace deve partire da noi". Così, una quindicina di associazioni appoggiate da sindacati come la Cgil e partiti come Sinistra italiani e Movimento 5 Stelle e Rifondazione comunista, lanciano un presidio a partire dalle 9 a Camp Darby. Daniele Iannello di Stop rearm Europe dice: Essere contro le guerre e contro il riarmo dell’Europa non è più roba da pacifisti o ambientalisti. Riguarda tutti perché per trovare 30-40 miliardi di euro si dovranno o alzare le tasse o taglieggiare i servizi". 🔗 Leggi su Lanazione.it

In questa notizia si parla di: partire - presidio - camp - darby

Sabato 19 luglio presidio di pace alla base americana di #CampDarby! No alla #guerra, al #riarmo, al genocidio del popolo palestinese! Sì alla #pace, al #disarmo, al diritto internazionale, alla #PalestinaLibera! Concentramento ore 9 presso l'ingres Vai su Facebook

Piaggio. No alla guerra, no al riarmo: venerdì 11 luglio sciopero verso il presidio a Camp Darby Mentre in Piaggio lavoratrici e lavoratori sono costretti alla cassa integrazione al 65%, il governo – sotto dettatura della NATO – decide di portare... Vai su X

Presidio a Camp Darby: No a guerre e riarmo Ue. Pace deve partire da noi; Presidio davanti Camp Darby per dire: No alla guerra, no al genocidio, no al riarmo Sì alla pace, alla giustizia, alla solidarietà ; Presidio e protesta davanti a Camp Darby.

Presidio a Camp Darby: "No a guerre e riarmo Ue. Pace deve partire da noi" - Gozzani (Cgil): "Estrema conseguenza di un capitalismo sfrenato, aprire gli occhi". Da lanazione.it

Presidio davanti Camp Darby per dire: No alla guerra, no al genocidio, no al riarmo – Sì alla pace, alla giustizia, alla solidarietà - Presidio davanti Camp Darby per dire: No alla guerra, no al genocidio, no al riarmo – Sì alla pace, alla giustizia, alla solidarietà ... Segnala livornopress.it