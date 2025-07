Ospedale l’eliosuperficie lavora anche di notte

L’altra notte, all’una circa, si è scritta una pagina importante nella storia dell’assistenza sanitaria d’emergenza umbra: per la prima volta sono state accese le luci dell’ elisuperficie dell’ Ospedale di Perugia per un volo notturno. L’evento ha avuto inizio alle ore 1:20 quando la Centrale Operativa 118 di Perugia è stata contattata dalla Centrale Operativa 118 di Ancona per un trasferimento secondario d’urgenza. Alle ore 2:22 precise, Icaro 02 ha effettuato con successo il suo atterraggio sulla piazzola dell’ospedale perugino, segnando un momento storico per la struttura sanitaria e per l’intero sistema di emergenza-urgenza regionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ospedale, l’eliosuperficie lavora anche di notte

In questa notizia si parla di: ospedale - notte - eliosuperficie - lavora

Notte di incidenti tra Valdarno e A1: nove feriti trasportati in ospedale - Serata e notte movimentate per i soccorsi del 118 della Asl Tse. Alle ore 21:22 di ieri, è stato attivato l’intervento per un grave incidente stradale sull’autostrada A1, al chilometro 328 in direzione nord.

Spari nel Pontino, uomo gambizzato nella notte ricoverato in ospedale: scattano le indagini - Gli agenti della polizia di Stato di Fondi hanno avviato le indagini per cercare di ricostruire cosa sia successo nella notte scorsa.

Ciclista travolto da un'auto nella notte: ferito in ospedale - Un ciclista è stato travolto da un'auto mentre stava percorrendo via Emanuelli a Fidenza. L'incidente, che ha provocato il ferimento del conducente del mezzo a due ruote, si è verificato poco dopo le ore 3, della nottata tra venerdì 25 e sabato 26 aprile.

Ospedale, l’eliosuperficie lavora anche di notte; Elisuperficie accesa di notte, storico volo a Perugia; L'elisuperficie dell'ospedale di Perugia utilizzata per la prima volta per un'emergenza notturna.

Ospedale di San Giovanni in Fiore dotato di elisuperficie - "L'ospedale di San Giovanni in Fiore ha finalmente l'elisuperficie per i soccorsi sanitari anche di notte". Scrive ansa.it

L’Ospedale di San Giovanni in Fiore ha finalmente l’elisuperficie - L’ospedale di San Giovanni in Fiore ha finalmente l’elisuperficie per i soccorsi sanitari anche di notte. Come scrive rainews.it