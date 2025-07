Più che pressing ormai è una marcatura a uomo, di quelle alla Claudio Gentile su Maradona al Mundial di Spagna ’82. Sulla data del voto per le regionali d’autunno il centrosinistra non dà tregua al governatore Acquaroli, che pure non più di una settimana fa ha (ri)fissato l’asticella al 21 o al 28 settembre – come va dicendo ormai da mesi – in un tira e molla con lo sfidante dem Matteo Ricci, che invece insiste per portare i marchigiani alle urne a ottobre, come accadrà in Toscana. "Non si capisce perché debbano obbligarli a subire una campagna elettorale durante le ferie, né perché (la data, ndr) non debba essere concordata con l’opposizione", ha detto Ricci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Qui centrosinistra. Pressing per la data: "Dite quando si vota"