Secondo mandato per Marco Marcatili alla guida del Caab. Il Comune di Bologna, azionista di maggioranza del Centro agroalimentare, riaffida la presidenza all’economista, in carica dal 2022. Nel consiglio di amministrazione, rinnovato dall’assemblea dei soci, viene confermata Giada Grandi in rappresentanza della Camera di commercio, ed entra Massimo Zucchini, presidente di Confesercenti Bologna, per valorizzare il rapporto con il commercio di vicinato. Termina il proprio mandato Sara Maldina. L’assemblea ha approvato anche il bilancio dell’esercizio 2024: l’ utile netto cresce a 325.572 euro, il valore della produzione si attesta a 5,63 milioni di euro, con un margine operativo lordo del 21,53%. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Caab, Marcatili fa il bis: sarà ancora presidente