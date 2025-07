PSVITA Vita Moonlight 0.130 | Streaming PC su PS Vita con Touch Avanzato e Wake-on-LAN

Se sei un appassionato di streaming PC su PlayStation Vita, Vita Moonlight  è la soluzione che stavi cercando. Con l’ultima versione 0.13.0, questo porting del client Moonlight per PS Vita introduce una serie di miglioramenti significativi, rendendo l’esperienza di gioco più fluida, personalizzabile e intuitiva che mai. Novità Principali in Vita Moonlight 0.13.0. Modalità Touchscreen Unificate. Ora puoi scegliere tra tre diverse modalità touchscreen  direttamente dal menu delle impostazioni: DS4 Touchpad: Emula il touchpad del DualShock 4, supportando gesti multitouch e controlli avanzati tramite Steam Input. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

