LIVE Universiadi 2025 17 luglio in DIRETTA | inizia l’avventura Italia ambiziosa in tanti sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare della 32ma edizione delle Universiadi estive in corso di svolgimento in Germania. Manifestazione sportiva riservata agli universitari che si svolge ogni due anni e raduna tanti atleti di livello internazionale e che spesso in passato ha fatto da trampolino di lancio per campioni che poi si sono imposti a livello assoluto. Saranno messi in palio nel Giorno 2 12 titoli della 32ma edizione delle Universiadi Estive: oggi, mercoledì 2 agosto, saranno assegnati 3 ori nel nuoto, 2 ori nella ginnastica ritmica, 3 nel taekwondo, 2 nella scherma e nei tuffi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Universiadi 2025, 17 luglio in DIRETTA: inizia l’avventura, Italia ambiziosa in tanti sport

In questa notizia si parla di: diretta - universiadi - tanti - sport

Che estate per Sara Nestola : Universiadi ( Mezza Maratona ) e Mondiali ( Maratona ) in maglia Azzurra. Un estate “calda” per la nostra Campionessa di mezzofondo e maratona Sara Nestola, che nel ritiro in altura di Livigno, dove sta’ svolgendo un proficuo p Vai su Facebook

LIVE Universiadi 2025, 17 luglio in DIRETTA: inizia l’avventura, Italia ambiziosa in tanti sport; Universiadi Estive 2025 in Germania: programma, orari delle gare, i convocati dell'Italia e dove vedere in diretta streaming; Universiadi 2025 oggi: Risultati di tutte le gare in diretta.

Universiadi, braciere acceso con un drone innescato da Chiellini - In diecimila ad assistere all'apertura dei giochi invernali, caratterizzata da uno spettacolo unico e ... Come scrive ansa.it

Universiadi, prosegue bene l'Italia del curling. La nostra ... - RaiNews - La nostra diretta delle 14 Battuta 9 a 4 la Svezia. Scrive rainews.it