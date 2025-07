Biondi confermato presidente | Puntiamo tutto sulla Dmo

"Il nostro primo obiettivo è la ripartenza di Montecatini attraverso la Fondazione Turismo-Dmo. Grazie alla tassa di soggiorno raccolta dagli albergatori, il Comune deve cambiare marcia e far ripartire la città ". È battagliero Giovanni Biondi, 64 anni, appena confermato all’unanimità dai suoi colleghi per un secondo mandato alla guida di Assohotel-Confesercenti. Da lui arriva una sollecitazione per migliorare l’accoglienza turistica in città . Tipo molto diretto, non ha mai avuto particolari pregiudizi nel dialogo con le amministrazioni che si sono succedute negli ultimi anni. Bagnaiolo Doc, rivendica con molta forza ed energia le sue profonde radici, legate a oltre un secolo di storia della mia città . 🔗 Leggi su Lanazione.it