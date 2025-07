Stranger Things 5 | il teaser ufficiale annuncia l’ultima stagione Ecco quando esce su Netflix

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: Stranger Things 5, stagione conclusiva della serie cult creata dai Duffer Brothers, debutterà su Netflix a partire dal 27 novembre 2025, suddivisa in tre appuntamenti imperdibili. È online da oggi, 16 luglio, il teaser trailer ufficiale che anticipa l’atmosfera intensa e apocalittica di quello che sarà il gran finale della saga. Quando esce Stranger Things 5? Tutte le date ufficiali. Volume 1 (episodi 1-4): in streaming dal 27 novembre 2025. Volume 2 (episodi 5-7): disponibile dal 26 dicembre 2025. Episodio Finale (ep. 8): atteso per il 1º gennaio 2026. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - Stranger Things 5: il teaser ufficiale annuncia l’ultima stagione. Ecco quando esce su Netflix

