Pronostici Conference League 17 luglio | la rimonta non è utopia

Conference League, si chiude il primo turno di qualificazione anche nella terza competizione continentale: ecco le nostre scelte. Partiamo dalla grande sorpresa dell’andata, un risultato impossibile da pronosticare: il tracollo dei bosniaci del Borac Banja Luka, davanti al loro pubblico, contro gli andorrani del Santa Coloma. (Instagram) – Ilveggente.it Successo storico per il club del minuscolo principato pirenaico che, smentendo chi lo dava per spacciato, ha strapazzato 4-1 una squadra che lo scorso marzo ha sfiorato la qualificazione ai quarti di finale di questa manifestazione. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostici Conference League 17 luglio: la rimonta non è utopia

LIVE Fiorentina-Betis Siviglia 2-2, Conference League 2025 in DIRETTA: Ezzalzouli segna subito ai supplementari! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 100? Gol di Ezzalzouli, contropiede spettacolare della squadra spagnola, Fiorentina-Betis 2-2.

Chelsea in finale di Conference League! Tutto facile, 1-0 al Djurgarden. In finale Fiorentina o Betis - E` il Chelsea la prima finalista di Conference League 2024/25: la squadra di Enzo Maresca, favoritissima per la vittoria finale fin dall`inizio.

Betis Siviglia 2-1 Fiorentina, Chelsea 4-1 contro Djurgarden in Conference League - In un incontro dall’andatura incalzante, Betis Siviglia ha prevalso sulla Fiorentina per 2-1, imponendosi nell’andata della semifinale di Conference League.

