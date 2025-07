Sparatoria a Taranto | un morto3 feriti

5.40 Un morto, tre feriti, di cui uno grave: è il bilancio di una sparatoria avvenuta nella tarda serata di ieri, a Taranto, nel rione periferico dei Tamburi. Uno dei 3 feriti, quello meno grave, ha riportato lesioni a una gamba. Secondo le prime ricostruzioni, l'episodio ha coinvolto diverse persone, alcune delle quali raggiunte da colpi d'arma da fuoco. Non risulta il coinvolgimento di un minore nella sparatoria, ipotesi circolata dopo i fatti. Sono stati ritrovati diversi bossoli calibro 7,65.Sul luogo Polizia, Carabinieri e la Scientifica. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: sparatoria - feriti - taranto - morto

