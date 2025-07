Via dei Gelsi ripulita dal degrado

La protesta va avanti da diversi mesi ma ora sono stati rimossi i veicoli e i rifiuti abbandonati nel parcheggio di via dei Gelsi. L’attività ha impegnato gli agenti della polizia locale di Calenzano e l’ufficio di igiene urbana dell’area ambiente e viabilità del Comune. Quattordici in totale i mezzi rimossi: 8 tra furgoni e auto intestati a imprese fallite o in procedura di liquidazione per le quali gli uffici hanno rintracciato i curatori, che hanno provveduto alla rimozione; due i furgoni rimossi dalla polizia locale, dopo essere risaliti ai proprietari, che sono stati sanzionati. Infine 4 furgoni sono stati rimossi da Alia tramite il servizio convenzionato con il Comune perché di proprietà sconosciuta, in quanto senza targhe e telaio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Via dei Gelsi ripulita dal degrado

