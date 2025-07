A Villa Arconati stanotte c’è lu jentu Bollate s’indiavola con la taranta

Il festival delle contaminazioni musicali, quello che da 37 anni porta sul palcoscenico di Villa Arconati a Bollate generi e mondi diversi, si anima questa sera, giovedì 17 luglio, alle 21, con una "danza liberatoria", quella della Super Taranta. Diretta da Antonio Castrignanò e Mauro Durante, l’orchestra riunisce le personalità più significative della pizzica salentina: Alessia Tondo, Emanuele Licci, Enza Pagliara, Giancarlo Paglialunga, Giulio Bianco, Federico Laganà , Rocco Nigro, Massimiliano Morabito, Maurizio Pellizzari, Giuseppe Spedicato, Silvia Perrone, Davide Monaco e Moira Cappilli. Artisti amati e noti della musica del Salento che portano in scena la voce di un territorio che fa dell’identità culturale e di questa terra e risuona come un invito all’incontro e alla condivisione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

In questa notizia si parla di: villa - arconati - bollate - taranta

Villa Arconati, 100 sculture in miniatura - Il progetto artistico Take Away Art di Melanie Sterba arriva a Villa Arconati a Bollate. Domenica nell’ambito del progetto Arco e della mostra "Arte & Natura: Dentro e Fuori" promossa dalla Fondazione Augusto Rancilio, a cura di Diana Segantini, all’interno delle sale della villa e nel giardino monumentale saranno collocate più di 100 piccole sculture di Melanie Sterba, che riproducono in miniatura le sculture che compongono la sua opera N°, esposta nelle Scuderie.

Statuette da portare a casa o da risistemare: a Villa Arconati approda la Take Away Art - Bollate, 24 aprile 2025 – Prendere o lasciare? È questa la domanda alla quale domenica 27 aprile dovranno rispondere i visitatori di Villa Arconati.

Bollate, Villa Arconati: inaugurato il Giardino restaurato - Bollate, Villa Arconati: inaugurato il Giardino restaurato. Villa Arconati rappresenta sul territorio una risorsa importante per il valore ambientale e culturale.

