La lettera è stata spedita ieri. Il succo: "Firenze e il suo stadio si faranno trovare pronti con buona parte dei lavori terminati a fine 2026". L’obiettivo della candidatura a Euro 2032, inviata ieri dalla prima cittadina Sara Funaro alla Uefa: riuscire a entrare nella cinquina di città che ospiteranno le partite da spartire con gli impianti turchi per il 2032. Ed arrivarci pronti e con progetti ’cantierabili’ entro marzo 2027. Il che significa: primo lotto di lavori, già finanziato, terminato entro fine 2026 e secondo lotto in rampa di lancio nei 90 giorni seguenti. L’altro passo che sigilla l’alto interesse di Palazzo Vecchio a centrare l’obiettivo (e i fondi di Roma che potrebbero arrivare) è stata la visita avvenuta ieri a Roma tra Funaro e il ministro per lo Sport, Andrea Abodi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La sindaca vede Abodi: "Europei, siamo in lizza"

