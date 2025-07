“Scottati“ dalle paratie sul lago temono l’incompiuta bis, questa volta non in città ma in Tremezzina dove da mesi, per non dire da anni, la Variante che doveva risolvere i problemi del traffico, procede a passo di lumaca. A mille giorni dalla conclusione, sulla carta, dell’opera, i sindaci del lago per primi si sono resi conto che di questo passo realizzare 9,5 chilometri di gallerie è una chimera e per questo stanno promuovendo una raccolta di firme per chiedere alla politica, quella nazionale, di intervenire al più presto. Ieri a raccogliere la loro richiesta di aiuto è stato il vicepresidente del Consiglio, e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini che è intervenuto telefonicamente nel corso della riunione convocata in Prefettura per fare il punto sui lavori "rassicurando i rappresentanti istituzionali presenti sulla ferma volontà del Ministero e di Anas di favorire una decisa ripresa delle attività volte al completamento dell’opera, confermando quanto rappresentato in ordine all’individuazione delle necessarie risorse finanziarie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Variante lumaca. Salvini rassicura: "Sarà completata"