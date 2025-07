Umbria Jazz Iniziative e musica anche per i bimbi

C'è anche un mondo a misura di bambini nel vorticoso cartellone di Umbria Jazz, che fino a domenica invade e anima a festa Perugia. E' ricco di fantasia, creatività, divertimento e tutte le mattine, prima dell'ondata di concerti e star, prende vita nei Giardini di Santa Giuliana: è qui che tiene banco 'UJ4Kids', il progetto di iniziative e di eventi che Uj dedica a bambini, ragazzi e famiglie e che negli anni è diventato un appuntamento imperdibile per i perugini, per il pubblico arrivato in città per i concerti serali, ma anche per turisti, spesso stranieri, in visita in questi giorni a Perugia.

Umbria Jazz a Terni: “Ottima intesa per un grande evento nel 2026” - Umbria Jazz a Terni, lunedì cruciale per il futuro della manifestazione in città . IN mattinata, durante la seduta del consiglio comunale, il sindaco Stefano Bandecchi aveva annunciato che “l’edizione 2025 salterà ”.

Umbria Jazz 2025, il programma di martedì 15 luglio - Samara Joy è una delle tante scoperte del direttore artistico Carlo Pagnotta. Che la volle al concerto pomeridiano del Brufani quattro anni fa, per promuoverla poi nel cartellone del teatro Morlacchi.

Terni, Stefano Bandecchi su Umbria Jazz: “Salta l’edizione 2025. Prossimo anno usciremo dalla mediocrità ” - “Inventeremo un aggettivo diverso per Umbria Jazz”. Il sindaco Stefano Bandecchi durante la seduta del Consiglio comunale di oggi – lunedì 5 maggio - ha anticipato gli intendimenti dell’amministrazione comunale.

Il Prosciutto di Parma sostiene Umbria Jazz 2025: iniziative e gusto a Perugia - Dopo la partnership con Piano City Milano, l’evento che nel mese di maggio ha trasformato il capoluogo lo ... Lo riporta gazzettadiparma.it

Umbria Jazz 2025, il programma di mercoledì 16 luglio - 30 Jazzschool Berkeley Ensamble, alle 22 Delta Wires e a mezzanotte Brassense. perugiatoday.it scrive