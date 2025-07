Il nuovo policlinico Le Scotte Dalla Regione 70 milioni per studi medici e laboratori

La Regione aggiorna la programmazione degli interventi strategici di edilizia sanitaria in Toscana. E nel piano degli investimenti da 210 milioni di euro, presentato ieri dal presidente Eugenio Giani e dall’assessore Simone Bezzini, assegna all’Aou Senese 70 milioni di euro, un finanziamento importante destinato alle attività di ammodernamento e per le nuove edificazioni previste dal masterplan. La maxi operazione di ristrutturazione e riorganizzazione funzionale del policlinico vale circa 200 milioni di euro, finanziati per lo piu’ dallo Stato, con assegnazioni di risorse dall’Articolo 20 alla Regione, e in parte grazie a fondi Pnrr. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il nuovo policlinico Le Scotte. Dalla Regione 70 milioni per studi medici e laboratori

