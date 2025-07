boom di arrivi e pernottamenti numeri triplicati in dieci anni

Monza non è più soltanto la città dell’Autodromo o di una gita fuori porta per i milanesi. Da qualche anno, e con numeri alla mano, si afferma come vera e propria destinazione turistica, con una crescita costante di arrivi e pernottamenti. E ora, con l’ingresso ufficiale nel circuito YesMilano City Pass, il passo in avanti può diventare un salto. Nel primo semestre del 2025, Monza ha registrato 57.583 arrivi, circa 4.500 in più rispetto allo stesso periodo del 2024, pari a un incremento dell’8,5%. In crescita anche i pernottamenti, che toccano quota 119.501, con un +4,7% sull’anno precedente. Le strutture extra-alberghiere sono oltre 300, in costante aumento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

