A Little Lucy l’evento con Nadia Terranova

In arrivo l’appuntamento con l’autrice Nadia Terranova che con la sua opera finalista al Premio Strega 2025, " Quello che so di te ", Guanda Editore, sarà l’attesa ospite, sabato alle 18, nel giardino della Libreria sopra la Penna di Lucignana. In questo piccolo e caratteristico borgo montano nel comune di Coreglia Antelminelli prosegue con successo la quinta edizione di " Little Lucy. Un festival piccolo così ", la rassegna letteraria che andrà avanti fino a settembre a cura di Alba Donati e Pierpaolo Orlando e organizzata da Fenysia - Scuola di linguaggi della Cultura. La scrittrice dialogherà con Laura Montanari, approfondendo tratti salienti del suo romanzo familiare, un corpo a corpo con una memoria sempre al confine tra realtà e invenzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

