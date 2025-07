Fashion Mood targato Cna Le eccellenze in passerella

Una serata dedicata al ’Concorso futuri stilisti’, giovedì 24 luglio, alla Palazzina Azzurra, e la seconda con le eccellenze artigiane in passerella in piazza Kursaal a Grottammare venerdì 25. Torna Fashion Mood, il doppio evento dedicato all’ alta moda promosso dalla Cna di Ascoli Piceno, in collaborazione con la Camera di Commercio delle Marche, Banca del Piceno, con fidiUniCo e il Bim Tronto: alla presentazione hanno partecipato Doriana Marini, Arianna Trillini e Francesco Balloni, rispettivamente presidente Cna Picena Moda, e presidente e direttore Cna Picena, per Grottammare il sindaco Alessandro Rocchi, l’assessore Lorenzo Rossi con il consigliere Cristina Baldoni, per San Benedetto l’assessore Laura Camaioni, la responsabile Cna Moda Irene Cicchiello e il presidente di Banca del Piceno Sandro Donati, che ognuno nel rispettivo ambito si sono espressi sulla manifestazione che vede le eccellenze artigiane del fashion apprestarsi a tornare in passerella, per mettere in mostra le creazioni, frutto del saper fare del Piceno e delle Marche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fashion Mood targato Cna. Le eccellenze in passerella

