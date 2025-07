Nuova diretta social, sul canale della Lega Massa, con il sindaco Francesco Persiani affiancato dal vicesindaco Andrea Cella e da Eleonora Cantoni, segretaria della Lega. Martedì i riflettori si sono accesi sull’aeroporto. "Ma faremo altri incontri sulla base anche delle richieste che ci perverranno", ha chiarito Cantoni. "Il punto focale – ha esordito il sindaco – è sempre rimasto il fatto che dovesse prevalere per l’area la destinazione aeroportuale. Forse non tutti saranno d’accordo sulle scelte fatte ma noi siamo stati sempre guidati dall’interesse pubblico. Da anni l’aeroporto era in una condizione ormai non più accettabile per una città come la nostra, approdo di provincia con una grande valenza turistica: veniva usato quasi fosse uno spazio privato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’aeroporto che verrà: "Nuove rotte e servizi. Un mese l’anno ospiterà iniziative e concerti"