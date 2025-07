La truffa carburante Confermata la multa da quattro milioni

Per un lungo periodo, ben un decennio tra il 2012 e il 2022, tramite comunicazioni settimanali via mail avevano concordato a tavolino i prezzi di vendita al dettaglio di benzina e diesel, evitando di farsi concorrenza ma danneggiando, di fatto, i consumatori che si recavano a fare il pieno nel Piccolo Tibet. Ieri il Tar del Lazio ha confermato le maximulte da oltre 4 milioni di euro inflitte nel giugno 2023 dall’ Antitrust ad alcuni distributori di carburante di Livigno, con quattro pressoché identiche sentenze con le quali hanno respinto i ricorsi proposti dal Gruppo Cusini (Cus.Car, Tre.Car, Ges. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La truffa carburante. Confermata la multa da quattro milioni

