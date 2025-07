Proseguono suscitando grande interesse le attività di Lucca Comics & Games, partner del Padiglione Italia, all’interno dell’Esposizione Universale 2025. Dopo la grande partecipazione agli incontri organizzati con il festival che hanno visto ospiti del livello del Sensei Yoshitaka Amano, ambassador del Padiglione Italia a Expo 2025 Osaka; il maestro Go Nagai, creatore di personaggi come Mazinger, Goldrake e Devilman, insignito del prestigioso Premio Pegaso alla Cultura della Regione Toscana, proseguono in Giappone le attività della rappresentanza di Lucca Comics & Games, capitanata dal direttore Emanuele Vietina, per incontrare gli stakeholders di livello mondiale, sia già in contatto con la manifestazione che nuovi, in un’ottica di arricchimento dei contenuti dell’edizione di quest’anno, sia soprattutto in una visione di più ampio respiro, guardando all’importante anniversario dei 60 anni del festival che cadranno nel 2026. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lucca Comics & Games strizza l’occhio al Paese del Sol Levante