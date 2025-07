Inizia Cortona on the move Un racconto per immagini

È una città che si apre al mondo, quella che da oggi accoglie la 15ª edizione di Cortona On The Move, il festival internazionale di fotografia che ha trasformato Cortona in un laboratorio creativo a cielo aperto. "Come Together" è il tema scelto quest'anno. "Un invito, ma anche una necessità , a trovare spazi comuni nel tempo della frammentazione, a ricucire gli strappi del mondo attraverso le immagini", ricorda il direttore artistico Paolo Woods. Il taglio del nastro oggi alle 18 al Teatro Signorelli. Poi fino a domenica la città etrusca si popola di fotografi, curatori, studiosi e appassionati, per l'Opening che segna l'inizio di un lungo viaggio visivo.

A Cortona, dal 17 al 2 novembre, arriva Cortona On The Move 2025 Ecco gli artisti e le mostre protagonisti di questa quindicesima edizione, dal tema Come Together.

Sono 23 le mostre e 76 gli artisti provenienti da tutto il mondo, dalla Palestina all'Iran, dalla Francia al Canada, dagli USA alla Russia, dall'Ucraina all'Italia che parteciperanno alla quindicesima edizione di Cortona On The Move.

Penultimo appuntamento con il progetto fotografico 12X12 di Cortona On The Move e at – autolinee toscane.

Attraverso 23 mostre e lo sguardo di 76 artisti da tutto il mondo sarà esplorato il tema "Come Together"

