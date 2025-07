Lavori di miglioramento sismico all’ex ospedale

Mentre all'ex ospedale cittadino proseguono i lavori finanziati con oltre 2,2 milioni di euro di fondi Pnrr per il miglioramento sismico della struttura, l'amministrazione comunale di concerto con la direzione dell'Ast Fermo sta già cominciando a pensare al 'dopo', a quando saranno ultimati e sarà possibile attivare anche qui la Casa di Comunità per una riconversione della struttura. Un obiettivo che si prevede di raggiungere nel corso del prossimo anno e che, sempre secondo le previsioni, dovrà portare con sé anche il potenziamento dei servizi ambulatoriali tant'è che, al momento, si parla della prossima attivazione della dermatologia ambulatoriale e chirurgica.

