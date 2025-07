Napoli al Real Orto Botanico in scena L’eleganza del riccio di Muriel Barbery | due date imperdibili per uno spettacolo che celebra la bellezza delle piccole cose

Sabato 19 e domenica 20 luglio 2025, alle ore 21.00, il suggestivo Real Orto Botanico di Napoli ospita una nuova, intensa tappa della rassegna teatrale Brividi d'Estate 2025. In scena va L'eleganza del riccio, tratto dall'omonimo romanzo bestseller di Muriel Barbery, un'opera raffinata che esplora con delicatezza temi come l'isolamento sociale, la solitudine, la bellezza, l'arte e il significato profondo della vita. L'adattamento teatrale è firmato da Annamaria Russo, con un cast d'eccezione composto da Rosaria De Cicco, Nico Ciliberti e Sabrina Bruno. Le scene portano la firma di Giorgia Lauro.

Amore e dolore... ? Per i vent'anni del personaggio letterario più amato di Napoli al Real Orto Botanico è andata in scena la prima avventura del commissario Ricciardi. La rassegna "Brividi d'estate" andrà in scena al Real Orto Botanico fino al 3 Agosto.

