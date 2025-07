tutte le chiese sul mare la poesia in uno scatto

Un invito a guardare con occhi nuovi il territorio spezzino e a raccontarlo attraverso la sensibilità artistica di chi lo vive e lo ama. È stata presentata la quinta edizione della mostra fotografica ‘Le Chiese sul mare’, promossa da Assonautica con il patrocinio del Comune. Un appuntamento atteso per appassionati di fotografia e amanti del territorio. Ogni partecipante potrà inviare fino a due fotografie, in formato 30x40 (verticale) o 40x30 (orizzontale), stampate su pannello rigido e accompagnate dalla versione digitale. "Le opere dovranno essere inedite, senza fotomontaggi – spiegano il presidente di Assonautica, Pier Gino Scardigli e il direttore Romolo Busticchi – ma sono ammessi interventi di post-produzione che non alterino la sostanza dello scatto". 🔗 Leggi su Lanazione.it

