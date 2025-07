’La verità è un fuoco’ serata con Matteo Zuppi

’La verità è un fuoco’ è il titolo del libro scritto da Agnese Pini, direttrice del Quotidiano Nazionale. L’autrice lo presenterà questa sera alle 21.15 in piazza Garibaldi a Cervia, insieme a al cardinale Matteo Maria Zuppi. A introdurre la serata sarà il giornalista Beppe Boni. Entrando nel merito del libro, prende in considerazione le domande di una figlia al padre, al suo passato e ai suoi silenzi riflessi nel volto della madre. E le risposte inafferrabili, tese sul filo del ricordo familiare, nascoste nelle pieghe di un amore segreto.Il giorno in cui scopre che suo padre è stato un prete Agnese ha tredici anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

