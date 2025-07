Fiabe nel prato Torna l’evento per tutte le età

Nella suggestiva cornice del Monte Argegna (FOTO), in alta Garfagnana, nel prato antistante il Santuario di Nostra Signora della Guardia, venerdì 18 luglio, alle 19, si terrĂ " Fiabe prima del tramonto ", con Manola Bartolomei, Manuela Chiaffi La Filafiabe e Michele Neri. L’evento è inserito nel cartellone del Canto del Maggio Festival, ideato dall’ Associazione La Giubba con il Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico di Piazza al Serchio. E’ gratuito e adatto a grandi e piccoli. Si consiglia il pubblico a portare una coperta per sedersi sul prato. "Come nelle piĂą tradizionali veglie di una volta- spiega il presidente dell’Associazione La Giubba Umberto Bertolini-, il pubblico, seduto sul prato attorno ai narratori, potrĂ scoprire chi è quella vecchia dallo sguardo arcigno che avvicina i bambini per buttarli nel pozzo oppure che trasforma le fanciulle in colombe e utilizza i suoi spilloni magici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fiabe nel prato. Torna l’evento per tutte le etĂ